РФ під час нічної атаки знищила склад Toyota в Києві

"Наша команда вже реалізує комплекс заходів для відновлення логістичних процесів та забезпечення стабільного постачання продукції до дилерської мережі Toyota в Україні. Задіяно альтернативні логістичні рішення, щоб мінімізувати вплив на обслуговування наших клієнтів", - зазначили в компанії.

Toyota попередила, що у зв'язку зі знищенням складу можливі тимчасові затримки з постачанням окремих запасних частин, аксесуарів, мастильних матеріалів та інших товарів.

"Дякуємо за ваше розуміння, підтримку та довіру. Ми продовжуємо працювати, щоб повернутися до звичного режиму роботи та й надалі забезпечувати безперервну підтримку наших клієнтів і партнерів", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки було повністю знищено головний логістичний склад INTERTOP Ukraine, з якого щодня відправляли десятки тисяч замовлень по всій країні.