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РФ під час нічної атаки знищила склад Toyota в Києві

17:03 05.08.2026 Ср
1 хв
У компанії шукають альтернативні логістичні рішення для мінімізації наслідків
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: український рятувальник (facebook.com DSNSPOLTAVA)

Внаслідок нічної атаки російських окупантів в Києві було знищено склад запчастин та супутніх товарів ПІІ "Тойота-Україна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби компанії.

"Наша команда вже реалізує комплекс заходів для відновлення логістичних процесів та забезпечення стабільного постачання продукції до дилерської мережі Toyota в Україні. Задіяно альтернативні логістичні рішення, щоб мінімізувати вплив на обслуговування наших клієнтів", - зазначили в компанії.

Toyota попередила, що у зв'язку зі знищенням складу можливі тимчасові затримки з постачанням окремих запасних частин, аксесуарів, мастильних матеріалів та інших товарів.

"Дякуємо за ваше розуміння, підтримку та довіру. Ми продовжуємо працювати, щоб повернутися до звичного режиму роботи та й надалі забезпечувати безперервну підтримку наших клієнтів і партнерів", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки було повністю знищено головний логістичний склад INTERTOP Ukraine, з якого щодня відправляли десятки тисяч замовлень по всій країні.

Крім того, уночі російські війська завдали удару по центральному складу продукції LIQUI MOLY Ukraine. Попри завдані збитки, компанія вже розпочала роботу над відновленням поставок.

Також під час нічного обстрілу під ворожий удар потрапили об'єкти компаній "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта".

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Toyota Motor CorpКиївВійна в Україні