"Протягом кількох діб на різних фронтах зафіксовано використання БпЛА "Молнія" з керуванням через оптоволокно. Висота польоту близько 50 метрів, дальність до 30 км у наш тил", - зазначив Бескрестнов.

За його словами, ще рік тому українські військові фіксували перші спроби застосування оптоволокна на "Молніях", але це не набуло поширення.

Небезпека таких БпЛА полягає у відсутності радіосигналу для їх виявлення, низькій висоті польоту (що ускладнює виведення РЛС), можливості проводити розвідку під час польоту завдяки високій якості зображення, а також у нездатності РЕБ вплинути на такі модернізовані безпілотники.

"Дякую екіпажам за виявлення та збиття", - додав радник з питань розвитку технологічних напрямів оборони.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, "Флеш" публічно розкрив найнебезпечніші технологічні виклики для ЗСУ на полі бою.

Окрім того, він відреагував на вимкнення ретрансляторів у Білорусі та пояснив, що саме змінить це рішення Лукашенка.