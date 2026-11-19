Російські військові почали використовувати розвідувальні безпілотники типу "Молнія" з керуванням через оптоволокно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.
"Протягом кількох діб на різних фронтах зафіксовано використання БпЛА "Молнія" з керуванням через оптоволокно. Висота польоту близько 50 метрів, дальність до 30 км у наш тил", - зазначив Бескрестнов.
За його словами, ще рік тому українські військові фіксували перші спроби застосування оптоволокна на "Молніях", але це не набуло поширення.
Небезпека таких БпЛА полягає у відсутності радіосигналу для їх виявлення, низькій висоті польоту (що ускладнює виведення РЛС), можливості проводити розвідку під час польоту завдяки високій якості зображення, а також у нездатності РЕБ вплинути на такі модернізовані безпілотники.
"Дякую екіпажам за виявлення та збиття", - додав радник з питань розвитку технологічних напрямів оборони.
Як повідомляло РБК-Україна раніше, "Флеш" публічно розкрив найнебезпечніші технологічні виклики для ЗСУ на полі бою.
Окрім того, він відреагував на вимкнення ретрансляторів у Білорусі та пояснив, що саме змінить це рішення Лукашенка.
Також радник міністра розповідав про нові методи терору з боку Росії. Як виявилося, ворог намагається атакувати українське узбережжя за допомогою безпілотних катерів.