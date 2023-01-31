РФ переобладнала пологові будинки у Луганській області на військові шпиталі, - Гайдай

"Жителі окупованої Луганської області все гучніше чують наближення фронту, тому знають, що події розвиваються зовсім не так, як про це говорять російські пропагандисти", - йдеться у повідомленні.

Гайдай заявив, що на окупованій території посилено примусову мобілізацію. Загарбники розуміють: чим більше мобілізують в Луганській області, тим менше загине росіян. Також окупантам важливо, щоб усі будинки вздовж лінії фронту були вільні від цивільного населення, а людей виселяють в нікуди.

"Пологові будинки, переобладнані на військові шпиталі, – це кричуща межа, якої досягли окупанти на Луганщині через значні втрати на фронті. Вагітні жінки вимушені їхати на пологи до Луганська", - додав глава області.

За його словами, те саме відбувається і при отриманні адміністративних послуг - майже усі з них можна отримати лише в Луганську.