РФ переоборудовала роддома в Луганской области на военные госпитали, - Гайдай

"Жители оккупированной Луганской области все громче слышат приближающийся фронт, поэтому знают, что события развиваются совсем не так, как об этом говорят российские пропагандисты", - говорится в сообщении.

Гайдай заявил, что на оккупированной территории усилена принудительная мобилизация. Захватчики понимают: чем больше мобилизуют в Луганской области, тем меньше погибнет россиян. Также оккупантам важно, чтобы все дома вдоль линии фронта были свободны от гражданского населения, а людей выселяют в никуда.

"Родильные дома, переоборудованные на военные госпитали, – это вопиющая граница, которой достигли оккупанты в Луганской области из-за значительных потерь на фронте. Беременные женщины вынуждены ехать на роды в Луганск", - добавил глава области.

По его словам, то же происходит и при получении административных услуг - почти все из них можно получить только в Луганске.