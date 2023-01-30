РФ погрожує гауляйтерам Луганської області звільненням через провал мобілізації, - ЦНС

РФ погрожує гауляйтерам Луганської області звільненням, оскільки в регіоні була провалена мобілізаційна кампанія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Окупанти поставили гауляйтерам тимчасово окупованих територій Луганської області ультиматум: або РФ вийде до 1 квітня до адміністративних кордонів області, або будуть "кадрові рішення", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що причиною невдоволення є провал мобілізації та логістичного забезпечення армії ворога на цьому напрямку. Саме на колаборантів Кремль покладає відповідальність за невдачі.

"Зазначимо, аби задовольнити РФ та зберегти свої місця, колаборанти почали нову хвилю мобілізацію в регіоні", - додали у Центрі національного спротиву.