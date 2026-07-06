РФ "перемагає" житлові будинки: Зеленський вимагає рішень від саміту НАТО щодо захисту неба

Цієї ночі Київ та область опинилися під масованим вогнем російських окупантів. Ворог застосував 68 ракет та 351 ударний безпілотник. Станом на зараз триває ліквідація наслідків атаки: зафіксовано влучання у понад 10 локаціях столиці, серед яких - житлова забудова.

Наслідки атаки:

Київ: рятувальникам вдалося врятувати 64 людини, зокрема двох дітей. На жаль, підтверджено загибель 11 осіб . Кількість поранених сягає близько 60.

рятувальникам вдалося врятувати 64 людини, зокрема двох дітей. На жаль, підтверджено загибель . Кількість поранених сягає близько 60. Київщина: у місті Вишневе внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа у приватному секторі, триває евакуація мешканців . Відомо про 3 загиблих та 16 постраждалих.

у місті Вишневе внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа у приватному секторі, . Відомо про 3 загиблих та 16 постраждалих. Рятувальні роботи: загалом до допомоги постраждалим залучено понад 400 поліцейських та рятувальників.

Зеленський зазначив, що українські захисники демонструють високу ефективність у боротьбі з дронами та крилатими ракетами, проте російська балістика залишається складною ціллю через нестачу ракет-перехоплювачів.

Фото: Зеленський закликав посилити захист неба України (інфографіка РБК-Україна)

"Дуже важливо, щоб світ, передусім Америка й наші європейські партнери, вийшли із саміту НАТО в Анкарі із сильними рішеннями на підтримку нашого захисту неба, а отже, захисту життів звичайних людей. Поки ракети до "петріотів" залишаються на складах союзників, це тільки заохочує Росію далі "перемагати" житлові будинки. У США та Європи є достатньо сили цей терор зупинити", - наголосив глава держави.