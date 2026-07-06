РФ "побеждает" жилые дома: Зеленский требует решений от саммита НАТО по защите неба

Этой ночью Киев и область оказались под массированным огнем российских окупантов. Враг применил 68 ракет и 351 ударный беспилотник. В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки: зафиксировано попадание в более чем 10 локациях столицы, среди которых - жилая застройка.

Последствия атаки:

Киев: спасателям удалось спасти 64 человека, в том числе двоих детей. К сожалению, подтверждена гибель 11 человек . Число раненых достигает около 60.

спасателям удалось спасти 64 человека, в том числе двоих детей. К сожалению, подтверждена гибель . Число раненых достигает около 60. Киевщина: в городе Вишневое в результате ракетного удара вспыхнул пожар в частном секторе, продолжается эвакуация жителей . Известно о 3 погибших и 16 пострадавших.

в городе Вишневое в результате ракетного удара вспыхнул пожар в частном секторе, . Известно о 3 погибших и 16 пострадавших. Спасательные работы: всего к помощи пострадавшим привлечены более 400 полицейских и спасателей.

Зеленский отметил, что украинские защитники демонстрируют высокую эффективность в борьбе с дронами и крылатыми ракетами, однако российская баллистика остается сложной целью из-за нехватки ракет-перехватчиков.

Фото: Зеленский призвал усилить защиту неба Украины (инфографика РБК-Украина)

"Очень важно, чтобы мир, прежде всего Америка и наши европейские партнеры, вышли с саммита НАТО в Анкаре с сильными решениями в поддержку нашей защиты неба, а следовательно, защиты жизней обычных людей. Пока ракеты для "петриотов" остаются на складах союзников, это только поощряет Россию дальше "побеждать" жилые дома. У США и Европы достаточно силы этот террор остановить", - подчеркнул глава государства.