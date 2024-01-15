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РФ перекинула залишки ПВК "Вагнера" під Авдіївку. У ЗСУ показали докази

Авдіївка, Понеділок 15 січня 2024 17:31
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РФ перекинула залишки ПВК "Вагнера" під Авдіївку. У ЗСУ показали докази Архівне фото: РФ перекинула залишки ПВК "Вагнера" під Авдіївку (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська Федерація перекинула на Авдіївський напрямок залишки приватної військової компанії "Вагнера". Найманців відправляють для штурмів позицій української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 47 окрему механізовану бригаду ЗСУ.

"Залишки ПВК "Вагнера" перекинули на Авдіївський напрямок", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що це підтверджується одним із шевронів, який вдалося помітити на формі найманця.

РФ перекинула залишки ПВК &quot;Вагнера&quot; під Авдіївку. У ЗСУ показали докази

Фото: Шеврон найманця (facebook.com)

"Хотіли "танцювати"? Так завдяки нашим бійцям з роти ударних дронів 47 бридаги будете тепер танцювати разом з Кобзоном і своїм Пригожиним у пеклі", - написав

ПВК "Вагнера" після смерті Пригожина

Після смерті Євгена Пригожина, частину найманців ПВК "Вагнера" перекинули до Білорусі.

За даними британської розвідки, у жовтні 2023 року підрозділи ПВК "Вагнера" увійшли до складу Росгвардії.

Наприкінці грудня Росія посилила військове угруповання на території союзницької країни. Військові країни за підтримки Москви розгорнули кілька батальйонів і тактичних груп у двох областях Білорусі.

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