РФ перебросила остатки ЧВК "Вагнера" под Авдеевку. В ВСУ показали доказательства

Российская Федерация перебросила на Авдеевское направление остатки частной военной компании "Вагнера". Наемников отправляют для штурмов позиций украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 47-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.

"Остатки ЧВК "Вагнера" перебросили на Авдеевское направление", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это подтверждается одним из шевронов, который удалось заметить на форме наемника.

Фото: Шеврон наемника (facebook.com)

"Хотели "танцевать"? Так благодаря нашим бойцам из роты ударных дронов 47 бридаги будете теперь танцевать вместе с Кобзоном и своим Пригожиным в аду", - написал

ЧВК "Вагнера" после смерти Пригожина

После смерти Евгения Пригожина часть наемников ЧВК "Вагнера" перебросили в Беларусь.

По данным британской разведки, в октябре 2023 года подразделения ЧВК "Вагнера" вошли в состав Росгвардии.

В конце декабря Россия усилила военную группировку на территории союзнической страны. Военные страны при поддержке Москвы развернули несколько батальонов и тактических групп в двух областях Беларуси.