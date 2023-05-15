РФ перекинула ще один ешелон з технікою із Білорусі у напрямку Луганська, - "Гаюн"
Росія перекинула ще один ешелон з військовою технікою із Білорусі у напрямку Луганської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
Повідомляється, що вчора, 14 травня, близько 18:15 зі станції Полонка (Брестська область) у напрямку Барановичів висунувся ешелон з технікою Збройних сил РФ. Загалом в ешелоні було близько 40 одиниць техніки - помічені танки, а також чотири пасажирські вагони та один вантажний.
Формування цього ешелону відбувалося ще вранці 13 травня у Полонці. Тоді біля шляхів помітили не менше 20 одиниць бронетехніки, на якій було помічено прапор РФ.
Ешелон із російськими військовими та технікою прямує на станцію Гуково (Ростовська область, Росія), яка знаходиться за 4,2 км від окупованої Луганської області.
Таким чином, вивезено з Білорусі:
- техніка - не менше 40 одиниць (уточнюється);
- ссобистий склад - мінімум 200 осіб;
- спорядження/боєприпаси - мінімум один вагон.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Білорусь в черговий раз продовжила спільні з Росією військові навчання на своїх полігонах.
Також раніше ми писали, що у Білорусі зменшилась кількість російських літаків.
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