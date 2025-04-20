РФ перекинула підрозділи дронів з Курської області у Донецьку: де їх зосередили

Росія перекинула підрозділи безпілотників з Курської області у район Торецька Донецької області. Зараз ці підрозділи діють у напрямку Костянтинівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики з посиланням на джерело, пов'язане з українською воєнною розвідкою зазначають, що російські війська передислокували невизначені підрозділи дронів з Курського напрямку в район на південний захід від Торецька поблизу Калинового.
За даними ISW, зараз ці російські підрозділи діють у напрямку міста Костянтинівка.
Аналітики припускають, що росіяни навесні та влітку можуть зосередитися на штурмах у напрямку Костянтинівки.
"Це перший випадок, коли ISW спостерігала повідомлення про російські передислокації з Курської області, і цей звіт узгоджується з оцінкою ISW про те, що російські сили можуть віддати перевагу наступальним операціям у напрямку Костянтинівки навесні та влітку 2025 року", - йдеться у звіті.
скриншот deepstatemap.live
Варто зазначити, що місто Костянтинівка знаходить у Краматорському районі Донецької області. До повномасштабного вторгнення росіян там проживали понад 67 тисяч людей.
Лінія фронту наразі розташована за приблизно 15 кілометрів від Костянтинівки. Місто потерпає від російських обстрілів. Костянтинівка розташована між двома головними точками оборони у Донецькій області - це міста Часів Яр та Торецьк.
За даними Генштабу ЗСУ, на фронті за минулу добу зафіксували 127 бойових зіткнень.
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