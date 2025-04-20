РФ перебросила подразделения дронов из Курской области в Донецкую: где их сосредоточили

Россия перебросила подразделения беспилотников из Курской области в район Торецка Донецкой области. Сейчас эти подразделения действуют в направлении Константиновки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Аналитики со ссылкой на источник, связанный с украинской военной разведкой отмечают, что российские войска передислоцировали неопределенные подразделения дронов с Курского направления в район к юго-западу от Торецка вблизи Калинового.
По данным ISW, сейчас эти российские подразделения действуют в направлении города Константиновка.
Аналитики предполагают, что россияне весной и летом могут сосредоточиться на штурмах в направлении Константиновки.
"Это первый случай, когда ISW наблюдала сообщения о российских передислокациях из Курской области, и этот отчет согласуется с оценкой ISW о том, что российские силы могут отдать предпочтение наступательным операциям в направлении Константиновки весной и летом 2025 года", - говорится в отчете.
скриншот deepstatemap.live
Стоит отметить, что город Константиновка находит в Краматорском районе Донецкой области. До полномасштабного вторжения россиян там проживали более 67 тысяч человек.
Линия фронта сейчас расположена примерно в 15 километрах от Константиновки. Город страдает от российских обстрелов. Константиновка расположена между двумя главными точками обороны в Донецкой области - это города Часов Яр и Торецк.
По данным Генштаба ВСУ, на фронте за минувшие сутки зафиксировали 127 боевых столкновений.
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