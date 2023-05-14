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РФ перекинула на кордон із Норвегією та Фінляндією стратегічні бомбардувальники

Фото: РФ перекинула на кордон із Норвегією та Фінляндією стратегічні бомбардувальники (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія перекинула до кордону з Норвегією і Фінляндією максимальну з початку повномасштабного вторгнення в Україну кількість стратегічних бомбардувальників, здатних нести ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Barents Observer .

Йдеться про авіабазу "Оленяча", яка розташована за 200 км від Фінляндії та Норвегії. Злітно-посадкова смуга завдовжки 3500 м зазвичай обслуговує невеликий парк старих надзвукових бомбардувальників Ту-22М і кілька військово-транспортних літаків Ан-12.

Видання зазначає, що восени минулого року було активізовано роль авіабази як поля передового базування дальньої авіації.

Перші чотири стратегічні бомбардувальники Ту-160 прибули в серпні, а до жовтня було розгорнуто понад десять літаків Ту-95 і Ту-160, як раніше повідомляв Barents Observer.

Стратегічні бомбардувальники, які зараз розміщені за Полярним колом, раніше базувалися в Енгельсі, недалеко від Саратова. Розташована всього за 600 км від кордону з Україною, авіабаза виявилася вразливою, коли два літаки ТУ-95 було пошкоджено в результаті, як вважають, атаки безпілотника в грудні минулого року.

Отримані цього тижня нові супутникові фотографії з Оленячої показують, що сили стратегічної авіації Росії полетіли на північ для більш ніж короткострокової евакуації подалі від українського району.

Усі перони вздовж злітно-посадкової смуги зайняті. У південному кінці припарковані два Ту-160, а 14 Ту-95 стоять пліч-о-пліч на всіх інших перонах, досить великих для великих літаків.

Літаки Ту-22М переміщені на стоянки в північно-західній частині авіабази.

Один літак-заправник Іл-78 припаркований боком, його крило частково виходить за межі перону, щоб не загороджувати руліжну доріжку для стратегічних бомбардувальників. Літаки можуть бути підняті в повітря на першу вимогу.

Саме з цієї бази останнім часом російська стратегічна авіація злітає для ударів крилатими ракетами по Україні.

Але, напевно, цим завдання перекинутих бомбардувальників не вичерпуються. Наприкінці квітня НАТО підняло в повітря два винищувачі F-35, щоб зустріти групу з семи російських літаків, включно з двома Ту-160, що летіли в міжнародному повітряному просторі на північ від норвезького регіону Фіннмарк.

Фото: РФ перекинула на кордон із Норвегією та Фінляндією стратегічні бомбардувальники (twitter.com/MT_Anderson)

Нагадаємо, 13 травня стало відомо, що у Брянській області РФ упав гелікоптер. За даними російських ЗМІ, перед падінням вертоліт довго кружляв над містом Клинці, а потім упав на приватний будинок.

Пізніше російські ЗМІ повідомили, що у Брянській області впали два вертольоти та два літаки.

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