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РФ перекинула "кадирівців" на окуповані території Запорізької області, - ЦНС

Фото: РФ перекинула "кадирівців" на окуповану територію Запорізької області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія перекинула на тимчасово окуповані території Запорізької області загони "кадирівців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляється, у Запорізької області зафіксована присутність окупантів з особистих загонів лідера Чечні Рамзана Кадирова.

Зокрема, на тимчасово окуповану частину регіону був перекинутий мотострілецький батальйон "Південь-Ахмат".

Хто такі "кадирівці" і яка їхня роль у війні Росії проти України

"Кадирівці" - термін, який використовує населення Чечні для ідентифікації членів парамілітарних підрозділів, які підтримували колишнього президента Чеченської Республіки Ахмата Кадирова. Нині "кадирівці" виконують функції особистої охорони глави Чечні Рамзана Кадирова, а також входять до складу військ Національної гвардії РФ.

Російські пропагандистські ЗМІ й самі "кадирівці" неодноразово заявляли, що загони Кадирова брали активну участь у війні в Україні. Зокрема, в окупації Маріуполя у травні 2022 року.

Однак варто зазначити, що їх часто називають "TikTok-військами", адже на фронті їх майже не бачили. Більшість з них знаходиться в тилу.

Ситуація на окупованій частині Запорізької області

Російські окупанти оголосили масову "евакуацію" в Запорізькій області, проте місцеві не охоче погоджуються покидати свої домівки. При цьому колаборанти та ставленики загарбників раді тікати до Криму чи в Росію.

Окрім того, росіяни з води будують лінії оборони у захопленій частині Запорізької області. Загарбники спеціально затоплюють поля, аби спробувати ускладнити рух української техніки під час контрнаступу..

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