РФ перекинула десантників у Запорізьку область через великі втрати, - розвідка Британії

Як зазначається, окупанти, ймовірно, передислокували підрозділи повітряно-десантних військ з Херсонської області у напрямку Оріхова Запорізької області. За цю ділянку відповідає 58-а окупаційна армія РФ.

Розвідка зазначає, що 70-й та 71-й мотострілецькі полки Росії також виснажені та зазнали великих втрат. Перекидання десантників дозволить окупантам відтягнути полки для відновлення.

"Однак передислокація, швидше за все, зробить оборону Росії біля східного берега Дніпра слабшою, де її дедалі більше турбують нальоти українських десантних сил", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, нещодавно Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на російські джерела заявив, що українські сили висадилися на лівому березі Дніпра у Херсонській області та нібито прорвали російську оборону вглиб до 800 метрів.

При цьому у Міноборони України пізніше спростували інформацію про нібито прорив ЗСУ.

Крім того, ГУР повідомило, що бійці-розвідники батальйону "Шаман" провели операцію на лівобережжі Херсонської області та знищили підрозділ ракетних військ росіян.

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