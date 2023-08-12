РФ перекинула десантников в Запорожскую область из-за больших потерь, - разведка Британии

Как отмечается, оккупанты, вероятно, передислоцировали подразделения воздушно-десантных войск из Херсонской области в направлении Орехова Запорожской области. За этот участок отвечает 58-я оккупационная армия РФ.

Разведка отмечает, что 70-й и 71-й мотострелковые полки России также истощены и понесли большие потери. Переброска десантников позволит оккупантам оттянуть полки для восстановления.

"Однако передислокация, скорее всего, сделает оборону России у восточного берега Днепра более слабой, где ее все больше беспокоят налеты украинских десантных сил", - говорится в сообщении.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, недавно Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российские источники заявил, что украинские силы высадились на левом берегу Днепра в Херсонской области и прорвали российскую оборону вглубь до 800 метров.

При этом в Минобороны Украины позже опровергли информацию о якобы прорыве ВСУ.

Кроме того, ГУР сообщило, что бойцы-разведчики батальона "Шаман" провели операцию на левобережье Херсонской области и уничтожили подразделение ракетных войск россиян.

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