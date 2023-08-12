RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ перекинула десантников в Запорожскую область из-за больших потерь, - разведка Британии

Фото: РФ перекинула десантников в Запорожскую область (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Десантные войска РФ, вероятно, перебросили из Херсонской в Запорожскую область. Это может ослабить оборону России на левом берегу Днепра на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Как отмечается, оккупанты, вероятно, передислоцировали подразделения воздушно-десантных войск из Херсонской области в направлении Орехова Запорожской области. За этот участок отвечает 58-я оккупационная армия РФ.

Разведка отмечает, что 70-й и 71-й мотострелковые полки России также истощены и понесли большие потери. Переброска десантников позволит оккупантам оттянуть полки для восстановления.

"Однако передислокация, скорее всего, сделает оборону России у восточного берега Днепра более слабой, где ее все больше беспокоят налеты украинских десантных сил", - говорится в сообщении.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, недавно Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российские источники заявил, что украинские силы высадились на левом берегу Днепра в Херсонской области и прорвали российскую оборону вглубь до 800 метров.

При этом в Минобороны Украины позже опровергли информацию о якобы прорыве ВСУ.

Кроме того, ГУР сообщило, что бойцы-разведчики батальона "Шаман" провели операцию на левобережье Херсонской области и уничтожили подразделение ракетных войск россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиЗапорожская областьВойна в УкраинеВойна России против УкраиныВеликобритания