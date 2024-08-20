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РФ перекинула з Чорного моря до Каспійського два ракетоносії: чи є загроза для України

Вівторок 20 серпня 2024 11:31
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РФ перекинула з Чорного моря до Каспійського два ракетоносії: чи є загроза для України Фото: речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

У Каспійській флотилії РФ зафіксовано два малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт", які були перекинуті з Чорного моря. Ці кораблі оснащені крилатими ракетами "Калібр", які можуть становити загрозу для України.

Про це заявив речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Він пояснив, що технічні характеристики ракет "Калібр" дозволяють здійснювати удари з акваторії Каспійського моря.

"Але спроможності саме цих ракет на сьогодні вже не становлять такої загрози, як на початку широкомасштабного вторгнення", - повідомив Плетенчук.

Каспійська флотилія РФ

Каспійська флотилія є оперативним об'єднанням Військово-морського флоту Росії, яке дислокується на Каспійському морі. Зокрема, флотилія відповідає за охорону морських кордонів Росії на Каспії, контролює судноплавство та запобігає незаконній діяльності. Враховуючи великі родовища нафти і газу в Каспійському морі, російська флотилія забезпечує безпеку цих об'єктів та інфраструктури.

Раніше ВМС України повідомили, що носії ракет типу "Калібр" у Чорному й Азовському морях відсутні.

Днями Telegram-канал "Кримській вітер" повідомляв, що біля берегів Севастополю помітили російський розвідувальний корабель "Іван Хурс", який раніше був підбитий українськими військовими.

Однак Плетенчук спростував цю інформацію, заявивши, що поблизу Севастополя був помічений мінний тральник, а не розвідувальний корабель.

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