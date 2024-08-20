РФ перебросила из Черного моря в Каспийское два ракетоносителя: есть ли угроза для Украины

В Каспийской флотилии РФ зафиксированы два малых ракетных корабля проекта "Каракурт", которые были переброшены из Черного моря. Эти корабли оснащены крылатыми ракетами "Калибр", которые могут представлять угрозу для Украины.

Об этом заявил спикер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Но способности именно этих ракет на сегодня уже не представляют такой угрозы, как в начале широкомасштабного вторжения", - сообщил Плетенчук.

Он пояснил, что технические характеристики ракет "Калибр" позволяют осуществлять удары из акватории Каспийского моря.

Каспийская флотилия РФ

Каспийская флотилия является оперативным объединением Военно-морского флота России, которое дислоцируется на Каспийском море. В частности, флотилия отвечает за охрану морских границ России на Каспии, контролирует судоходство и предотвращает незаконную деятельность. Учитывая большие месторождения нефти и газа в Каспийском море, российская флотилия обеспечивает безопасность этих объектов и инфраструктуры.

Ранее ВМС Украины сообщили, что носители ракет типа "Калибр" в Черном и Азовском морях отсутствуют.

На днях Telegram-канал "Крымский ветер" сообщал, что у берегов Севастополя заметили российский разведывательный корабль "Иван Хурс", ранее подбитый украинскими военными.

Однако Плетенчук опроверг эту информацию, заявив, что вблизи Севастополя был замечен минный тральник, а не разведывательный корабль.

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