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У Чорному й Азовському морях ракетоносіїв РФ не зафіксовано, - ВМС

Вівторок 20 серпня 2024 07:09
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У Чорному й Азовському морях ракетоносіїв РФ не зафіксовано, - ВМС Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 06:00, 20 серпня, носії ракет типу "Калібр" у Чорному й Азовському морях відсутні. Це спостерігається вже третю добу поспіль.

Передає РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ) у Telegram.

Водночас військові зафіксували одразу два російські кораблі у Середземному морі. Проте жодне з них не є ракетоносієм, тож ніякої загрози не несе.

Крім того, у ВМС зазначили, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 5 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 7 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - вкотре наголосили у ВМС ЗСУ.

У Чорному й Азовському морях ракетоносіїв РФ не зафіксовано, - ВМС

Нагадаємо, що 2 серпня 2024 року, захисники України завдали удар по російському підводному човну "Ростов-на-Дону". Згодом стало відомо, що внаслідок успішної атаки, судно затонуло у тимчасово окупованому Криму, а саме - у місті Севастополь.

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