У Чорному й Азовському морях ракетоносіїв РФ не зафіксовано, - ВМС

Станом на 06:00, 20 серпня, носії ракет типу "Калібр" у Чорному й Азовському морях відсутні. Це спостерігається вже третю добу поспіль.

Передає РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ) у Telegram.

Водночас військові зафіксували одразу два російські кораблі у Середземному морі. Проте жодне з них не є ракетоносієм, тож ніякої загрози не несе.

Крім того, у ВМС зазначили, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 5 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 7 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - вкотре наголосили у ВМС ЗСУ.