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РФ перекинула частину танків з Євпаторії на Запорізький напрямок, - партизани

Ілюстративне фото: РФ перекинула частину танків з Євпаторії на Запорізький напрямок (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація, через дефіцит озброєння, перекинула частину танків з окупованої Євпаторії на Запорізький напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

"Наші агенти повідомили нам про те, що кількість танків на станції Товарна в Євпаторії значно зменшилася", - пишуть партизани.

За їх даними, Росія зіштовхнулась з дефіцитом важкої техніки на фронті через провальні операції на Запорізькому напрямку. Тому частина танків, що стоять на станції, вже поїхала на фронт, ймовірно, на той же напрямок.

"Під час перебивання техніки в місті наші агенти зуміли її зіпсувати, і є дуже велика ймовірність, що в поле вона не виїде, а якщо і виїде, то назад уже не повернеться", - пише "АТЕШ".

Нагадаємо, що раніше партизани зафіксували прибуття великої кількості танків на залізничній станції в Євпаторії.

Ситуація в Криму

Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Також у район Євпаторії РФ КамАЗами звозить "зуби дракона".

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ЗапоріжжяЄвпаторіяВійна Росії проти України