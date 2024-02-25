RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ перебросила часть танков из Евпатории на Запорожское направление, - партизаны

Иллюстративное фото: РФ перебросила часть танков из Евпатории на Запорожское направление (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация из-за дефицита вооружения перебросила часть танков из оккупированной Евпатории на Запорожское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ".

"Наши агенты сообщили нам о том, что количество танков на станции Товарная в Евпатории значительно снизилось", - пишут партизаны.

По их данным, Россия столкнулась с дефицитом тяжелой техники на фронте из-за провальных операций в Запорожском направлении. Поэтому часть танков, стоящих на станции, уже уехала на фронт, вероятно, на то же направление.

"При перебивании техники в городе наши агенты сумели ее испортить, и есть очень большая вероятность, что в поле она не уедет, а если и уедет, то обратно уже не вернется", - пишет "АТЕШ".

Напомним, ранее партизаны зафиксировали прибытие большого количества танков на железнодорожной станции в Евпатории.

Ситуация в Крыму

Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также в район Евпатории РФ КамАЗами свозит "зубы дракона".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеЕвпаторияВойна России против Украины