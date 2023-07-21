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РФ перебросила в Брянскую область военных для проведения диверсий в Украине, - ЦНС

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Брянская область, Пятница 21 июля 2023 17:15
РФ перебросила в Брянскую область военных для проведения диверсий в Украине, - ЦНС Фото: Россияне (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты перебросили новый отряд россиян в Брянскую область, для проведения диверсий на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отряд 24-й отдельной гвардейской бригады специального значения из Читы прибыл в город Стародуб Брянской области.

РФ перебросила в Брянскую область военных для проведения диверсий в Украине, - ЦНС

Фото: Стародуб (google.com/maps)

Отмечается, что он должен сменить аналогичный отряд 22-й бригады РФ.

В ЦНС сообщили, что задачей вражеских боевиков является проведение диверсионных действий на территории Украины, и противодействие местным брянским партизанам.

Взрывы в Брянской области РФ

Брянская область является приграничной областью России, которая граничит с двумя областями Украины - с Сумской и Черниговской. Российская сторона часто устраивает здесь провокации на границе с Украиной.

В конце мая в Брянской области РФ по версии россиян якобы произошел ряд "тревожных событий". Там дрон "атаковал" автомобиль Минобороны РФ, а так называемая "украинская ДРГ" якобы пыталась совершить прорыв.

А недавно сообщалось, что неизвестные партизаны уничтожали российских оккупантов на границе с Украиной в Брянской области. В частности, их забросали ВОГами.

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