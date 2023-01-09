UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ перекинула до Білорусі ще один ешелон з технікою, - Гаюн

Фото: РФ перекинула до Білорусі ще один ешелон з технікою (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Вчора, 8 січня, на залізничну станцію Барановичі-Поліські в Білорусі прибув ешелон з технікою та особовим складом Збройних сил Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву моніторингової групи білоруський Гаюн в Telegram.

Ешелон прийшов вчора близько 13 години, загалом було зафіксовано близько 30 вагонів-платформ з технікою, 2 вантажні вагони з боєприпасами/спорядженням та 2 пасажирські вагони з особовим складом — близько 100 осіб. За даними Гаюна серед надісланої техніки було помічено вантажівки КамАЗ, БТРи та БМП.

Також відомо що ешелон був відправлений із залізничної станції Зайцівка Воронезької області Російської Федерації 4 січня о 17.30. Зазначимо, що ця станція знаходиться в прикордонні з тимчасово окупованою частиною Луганської області, України.

Нагадаємо, Росія продовжує перекидати техніку до Білорусі. Проте в Генштабі пояснили, що вона знята з тривалого зберігання РФ та потребує обслуговування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьРосійська ФедераціяВійна Росії проти України