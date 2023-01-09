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РФ перебросила в Беларусь еще один эшелон с техникой, - Гаюн

Фото: РФ перебросила в Беларусь еще один эшелон с техникой (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Вчера, 8 января, на железнодорожную станцию Барановичи-Полесские в Белоруссию прибыл эшелон с техникой и личным составом Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мониторинговой группы белорусский Гаюн в Telegram.

Эшелон пришел вчера около 13 часов, всего было зафиксировано около 30 вагонов-платформ с техникой, 2 грузовых вагона с боеприпасами/снаряжением и 2 пассажирских вагона с личным составом — около 100 человек. По данным Гаюна, среди присланной техники были замечены грузовики КамАЗ, БТРы и БМП.

Также известно, что эшелон был отправлен с железнодорожной станции Зайцевка Воронежской области Российской Федерации 4 января в 17.30. Отметим, что эта станция находится в приграничье с временно оккупированной частью Луганской области, Украины.

Напомним, Россия продолжает опрокидывать технику в Беларусь. Однако в Генштабе объяснили, что она снята с длительного хранения РФ и нуждается в обслуживании.

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