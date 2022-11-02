РФ перекинула в Беларусь самолеты с ракетами "Кинжал": в Норвегии показали спутниковые снимки

В Норвегии опубликовали спутниковые снимки, на которых видны три российских самолета МиГ-31К, способных нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", на авиабазе в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Faktisk.no .

На спутниковых снимках, полученных Fact Verifiable от Planet Labs, видны три самолета МиГ-31К на авиабазы Мачулищи к югу от Минска 31 октября в 09:41. При этом у самой Беларуси таких самолетов нет.

При этом 30 октября утром один из спутников Planet Labs сфотографировал три самолета в аэропорту Беларуси, и у одного из самолетов отчетливо видно, что на земле лежит ракета "Кинжал".

Эти же самолеты можно увидеть и на спутниковом снимке утром 18 октября.

Отметим, что 1 ноября британская разведка заявила, что россияне, вероятно, перекинули в Беларусь гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Она опубликовала спутниковые снимки белорусского аэродрома Мачулищи, на которых видны два истребителя МиГ-31К, способные нести гиперзвуковые ракеты.

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