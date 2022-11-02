ua ru
Ср, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ перекинула в Беларусь самолеты с ракетами "Кинжал": в Норвегии показали спутниковые снимки

Новина українською →
Среда 02 ноября 2022 17:47
РФ перекинула в Беларусь самолеты с ракетами "Кинжал": в Норвегии показали спутниковые снимки Фото: РФ опрокинула в Беларусь самолеты с ракетами "Кинжал" (wikipedia.og)
Автор: Елизавета Драбкина

В Норвегии опубликовали спутниковые снимки, на которых видны три российских самолета МиГ-31К, способных нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", на авиабазе в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Faktisk.no.

На спутниковых снимках, полученных Fact Verifiable от Planet Labs, видны три самолета МиГ-31К на авиабазы Мачулищи к югу от Минска 31 октября в 09:41. При этом у самой Беларуси таких самолетов нет.

РФ перекинула в Беларусь самолеты с ракетами &quot;Кинжал&quot;: в Норвегии показали спутниковые снимки

При этом 30 октября утром один из спутников Planet Labs сфотографировал три самолета в аэропорту Беларуси, и у одного из самолетов отчетливо видно, что на земле лежит ракета "Кинжал".

РФ перекинула в Беларусь самолеты с ракетами &quot;Кинжал&quot;: в Норвегии показали спутниковые снимки

Эти же самолеты можно увидеть и на спутниковом снимке утром 18 октября.

Отметим, что 1 ноября британская разведка заявила, что россияне, вероятно, перекинули в Беларусь гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Она опубликовала спутниковые снимки белорусского аэродрома Мачулищи, на которых видны два истребителя МиГ-31К, способные нести гиперзвуковые ракеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь Норвегия
NEWS
Бахмут и Соледар - в эпицентре. В Минобороны рассказали о ситуации на фронте
Бахмут и Соледар - в эпицентре. В Минобороны рассказали о ситуации на фронте
DAILY
"Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС