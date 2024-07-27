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РФ перекидає резерви в район Торецька та Часового Яру із Запорізької області (фото)

Фото: РФ перекидає резерви в район Торецька та Часового Яру із Запорізької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія перекидає резерви в район Торецька та Часового Яру із Запорізької області. Також окупанти зменшили час підготовки живої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"В приоритеті переміщень - Запорізька область (Розівка/Пологи). Продовжують заходити цілком сформовані підрозділи. Проте, цього тижня трохи сповільнився трафік - пішов на зменьшення", - розповів він. 

Одночасно, за його даними, збільшилась кількість "доукомплектованих" підрозділів.

"Тобто з узбережжя Маріупольсько-Бердянської агломерації росіяни вибирають з баз підготовки особовий склад. Також спостерігаємо скорочення часу підготовки до 10-15 днів максимум. Ці штурмовики рухаються на північ Донецької області", - додав радник мера.

 

Андрющенко підсумовує, що росіяни відверто не встигають заміщувати втрати в поточному стані мобілізації.

"Ця дінаміка попри спроби накопичити "ударний кулак" у Запорізькій області вдруге провалюється і вони змушені резерви кидати в район Торецька та Часового Яру", - констатував він.

Проблеми з поповненням резервів у РФ

Росія втрачає потенціал для поповнення втрат на фронті в Україні. За словами представника ГУР Андрія Юсова, вже зараз "машина починає давати збій".

При цьому, за словами командуючого Нацгвардії Олександра Півненка, за місяць-півтора окупанти на фронті перейдуть в оборону. Продовжувати штурми на кількох напрямках росіяни не зможуть через великі втрати.

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