РФ перекидає резерви в район Торецька та Часового Яру із Запорізької області (фото)

"В приоритеті переміщень - Запорізька область (Розівка/Пологи). Продовжують заходити цілком сформовані підрозділи. Проте, цього тижня трохи сповільнився трафік - пішов на зменьшення", - розповів він.

Одночасно, за його даними, збільшилась кількість "доукомплектованих" підрозділів.

"Тобто з узбережжя Маріупольсько-Бердянської агломерації росіяни вибирають з баз підготовки особовий склад. Також спостерігаємо скорочення часу підготовки до 10-15 днів максимум. Ці штурмовики рухаються на північ Донецької області", - додав радник мера.

Андрющенко підсумовує, що росіяни відверто не встигають заміщувати втрати в поточному стані мобілізації.

"Ця дінаміка попри спроби накопичити "ударний кулак" у Запорізькій області вдруге провалюється і вони змушені резерви кидати в район Торецька та Часового Яру", - констатував він.