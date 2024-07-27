РФ перебрасывает резервы в район Торецка и Часового Яра из Запорожской области (фото)

"В приоритете перемещений - Запорожская область (Розовка/Пологи). Продолжают заходить полностью сложившиеся подразделения. Однако, на этой неделе немного замедлился трафик - пошел на убыль", - рассказал он.

Одновременно, по его данным, увеличилось количество "доукомплектованных" подразделений.

"То есть с побережья Мариупольско-Бердянской агломерации россияне выбирают из баз подготовки личный состав. Также наблюдаем сокращение времени подготовки до 10-15 дней максимум. Эти штурмовики двигаются на север Донецкой области", - добавил советник мэра.

Андрющенко заключает, что россияне откровенно не успевают замещать потери в текущем состоянии мобилизации.

"Эта динамика несмотря на попытки накопить "ударный кулак" в Запорожской области во второй раз проваливается и они вынуждены резервы бросать в район Торецка и Часового Яра", - констатировал он.