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РФ перебрасывает резервы в район Торецка и Часового Яра из Запорожской области (фото)

Фото: РФ перебрасывает резервы в район Торецка и Часового Яра из Запорожской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия перебрасывает резервы в район Торецка и Часового Яра из Запорожской области. Также оккупанты уменьшили время подготовки живой силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В приоритете перемещений - Запорожская область (Розовка/Пологи). Продолжают заходить полностью сложившиеся подразделения. Однако, на этой неделе немного замедлился трафик - пошел на убыль", - рассказал он.

Одновременно, по его данным, увеличилось количество "доукомплектованных" подразделений.

"То есть с побережья Мариупольско-Бердянской агломерации россияне выбирают из баз подготовки личный состав. Также наблюдаем сокращение времени подготовки до 10-15 дней максимум. Эти штурмовики двигаются на север Донецкой области", - добавил советник мэра.

 

Андрющенко заключает, что россияне откровенно не успевают замещать потери в текущем состоянии мобилизации.

"Эта динамика несмотря на попытки накопить "ударный кулак" в Запорожской области во второй раз проваливается и они вынуждены резервы бросать в район Торецка и Часового Яра", - констатировал он.

Проблемы с пополнением резервов у РФ

Россия теряет потенциал для восполнения потерь на фронте в Украине. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, уже сейчас "машина начинает давать сбой".

При этом, по словам командующего Нацгвардии Александра Пивненко, через месяц-полтора оккупанты на фронте перейдут в оборону. Продолжать штурмы на нескольких направлениях россияне не смогут из-за больших потерь.

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