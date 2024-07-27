РФ перебрасывает резервы в район Торецка и Часового Яра из Запорожской области (фото)

Россия перебрасывает резервы в район Торецка и Часового Яра из Запорожской области. Также оккупанты уменьшили время подготовки живой силы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"В приоритете перемещений - Запорожская область (Розовка/Пологи). Продолжают заходить полностью сложившиеся подразделения. Однако, на этой неделе немного замедлился трафик - пошел на убыль", - рассказал он.
Одновременно, по его данным, увеличилось количество "доукомплектованных" подразделений.
"То есть с побережья Мариупольско-Бердянской агломерации россияне выбирают из баз подготовки личный состав. Также наблюдаем сокращение времени подготовки до 10-15 дней максимум. Эти штурмовики двигаются на север Донецкой области", - добавил советник мэра.
Андрющенко заключает, что россияне откровенно не успевают замещать потери в текущем состоянии мобилизации.
"Эта динамика несмотря на попытки накопить "ударный кулак" в Запорожской области во второй раз проваливается и они вынуждены резервы бросать в район Торецка и Часового Яра", - констатировал он.
Россия теряет потенциал для восполнения потерь на фронте в Украине. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, уже сейчас "машина начинает давать сбой".
При этом, по словам командующего Нацгвардии Александра Пивненко, через месяц-полтора оккупанты на фронте перейдут в оборону. Продолжать штурмы на нескольких направлениях россияне не смогут из-за больших потерь.
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