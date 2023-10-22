РФ перекидає нові сили на Таврійський напрямок. ЗСУ назвали їх головну особливість

Через великі втрати на Таврійському напрямку, окупанти стягують туди нові резерви з території РФ. При цьому, новоприбулі загарбники не орієнтуються не тільки на полі бою, а навіть на місцевості.

Про це заявив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"У зв’язку з величезними втратами під час бойових дій, саме у особовому складі, фіксується прибуття військовослужбовців безпосередньо з Російської Федерації", - каже він.

За словами спікера, як результат, почастішали випадки, коли ворог не орієнтується на місцевості і на полі бою.

"Тобто вони не обізнані в тому, що тут відбувається", - розповів він.

Ситуація на фронті

Згідно з відомостями Генштабу на 10:00, на Авдіївському напрямку ворог не залишає спроб оточити Авдіївку, але ЗСУ тримають оборону, завдаючи ворогові значних втрат. Зокрема, безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Авдіївки, Степового, Тоненького та Первомайського Донецької області. Тут Силами оборони відбито понад 15 атак ворога.

При цьому на думку глави Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, російські війська й надалі намагатимуться наступати в районі Авдіївки Донецької області. У ЗСУ припускають, що на цьому напрямі "гра буде тривати вдовгу".