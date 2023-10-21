"Гра буде тривати вдовгу". У ЗСУ оцінили, ситуацію в районі Авдіївки

Російські війська й надалі намагатимуться наступати в районі Авдіївки Донецької області. У ЗСУ припускають, що на цьому напрямі "гра буде тривати вдовгу".

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, пише РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.

За його словами, Авдіївка - укріплений промисловий район, де ще з 2014 року велися бої будувались інженерні загородження, окупанти розраховували, що в майбутньому цей укріпрайон вони зможуть використовувати для себе.

"Ну і звичайно, що ті сили і засоби, які вони накопичували, які закинули в перший раз в бій, не оправдали себе, отже командування (РФ, - ред.), відповідальне на цьому напрямку, звичайно, не може доповісти Путіну про поразки, тому вони як кидали, так і будуть кидати сили. Там, напевне, так виглядає, що гра буде тривати вдовгу, на жаль, але так виглядає, що ворог буде пробувати там наступати", - сказав він.

Як зазначив Тимочко, власне як Авдіївка, так і Куп’янський напрямок по великому рахунку одна дія в завданнях ворога - прорвати лінію оборони ЗСУ.

"Перше і основне, що Путін поставив їм завдання вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської області. Крім того, ті сили і засоби, які вони накопичили на Авдіївському напрямку, їх розрахунок був на те, що вони обійдуть Авдіївку з флангів, візьмуть в оточення, захоплять і покажуть хоч невеличку, але "перемогу для Путіна", - додав голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Спроби наступу РФ в районі Авдївки

В останні тижні російські окупанти влаштували наймасштабніший наступ на Авдіївку, якого не було з 2014 року. Ще з ранку 18 жовтня у місті було відносно тихо, але голова Авдіївської ГВА Віталій Барабаш стверджував – очікується нове загострення. Вже з вечора, 18 жовтня, у районі Авдіївки справді почали фіксувати нове загострення.

Через загострення бойових дій у районі Авдіївки Донецької області нову гуманітарну допомогу до міста не завозять. Евакуація цивільних продовжується, нині у місті залишаються близько 1600 осіб.