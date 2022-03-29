РФ на переговорах с Украиной готова отказаться от большинства требований, кроме НАТО, - FT

Отмечается, что РФ в переговорном процессе не будет выступать против вступления Украины в Евросоюз, если страна откажется от стремления к членству в НАТО в обмен на гарантии безопасности. О такой информации изданию рассказали четыре человека, знакомых с ходом переговоров, "на условиях анонимности, потому что вопрос еще не доработан".

Также Кремль продолжает настаивать на неразмещении на территории Украины военных баз третьих стран, и требует гарантии, что наша страна не будет заниматься разработкой ядерного оружия.

После провала блицкрига и в связи с "увязкой" войск РФ в Украине, в основном списке требований Москвы, высказанных ранее в ультимативной форме, уже нет пунктов о "демилитаризации", "денацификации", а также в проекте соглашения о прекращении огня ничего не говорится о гарантиях статуса русского языка.

"Давид Арахамия, глава партии президента Украины Владимира Зеленского в парламенте и член переговорной команды Киева, сказал FT, что стороны близки к соглашению о гарантиях безопасности и заявке Украины в ЕС, но призвал проявлять осторожность в отношении перспектив прорыва", - пишет издание.

Тут стоит напомнить, что FT и ранее публиковала новости о якобы предварительных договоренностях на переговорном процессе в виде черновиков, которые украинская сторона опровергала, заявляя о "вбросах".