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РФ на переговорах с Украиной готова отказаться от большинства требований, кроме НАТО, - FT

Фото: переговоры Украины и России (twitter.com)
Автор: Владимир Костырин

Невступление Украины в НАТО остается основным требованием России на переговорах о прекращении огня. Как утверждает издание Financial Times, о "денацификации", что официально заявлялось Москвой как цель при вторжении - уже речь не идет, как и о многих других прошлых претензиях к Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал FT.

Отмечается, что РФ в переговорном процессе не будет выступать против вступления Украины в Евросоюз, если страна откажется от стремления к членству в НАТО в обмен на гарантии безопасности. О такой информации изданию рассказали четыре человека, знакомых с ходом переговоров, "на условиях анонимности, потому что вопрос еще не доработан".

Также Кремль продолжает настаивать на неразмещении на территории Украины военных баз третьих стран, и требует гарантии, что наша страна не будет заниматься разработкой ядерного оружия.

После провала блицкрига и в связи с "увязкой" войск РФ в Украине, в основном списке требований Москвы, высказанных ранее в ультимативной форме, уже нет пунктов о "демилитаризации", "денацификации", а также в проекте соглашения о прекращении огня ничего не говорится о гарантиях статуса русского языка.

"Давид Арахамия, глава партии президента Украины Владимира Зеленского в парламенте и член переговорной команды Киева, сказал FT, что стороны близки к соглашению о гарантиях безопасности и заявке Украины в ЕС, но призвал проявлять осторожность в отношении перспектив прорыва", - пишет издание.

Тут стоит напомнить, что FT и ранее публиковала новости о якобы предварительных договоренностях на переговорном процессе в виде черновиков, которые украинская сторона опровергала, заявляя о "вбросах".

Напомним, 29 марта в Стамбуле пройдут очередные переговоры России и Украины. По данным источников Reuters, Путин не готов идти на компромисс в мирном диалоге с украинской стороной.

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