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РФ перебросила на восток Украины "вагнеровцев" вместе с руководством, - Минобороны Британии

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Киев, Вторник 29 марта 2022 01:54
РФ перебросила на восток Украины "вагнеровцев" вместе с руководством, - Минобороны Британии ЧВК "Вагнера" (Фото: delfi.ee)
Автор: Константин Широкун

Россия перебросила на восток Украины более одной тысячи бойцов ЧВК "Вагнера" вместе с их высшим руководством. Задействование "вагнеровцев" связано с большими потерями кадровых солдат и офицеров армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

Российская частная военная компания "Группа Вагнера" уже прибыла на восток Украины для участия в боевых действиях на стороне армии РФ. Это связано со значительными кадровыми потерями и существенно застопорившимися темпами продвижения.

Война России против Украины длится тридцать четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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