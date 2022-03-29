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РФ перекинула на схід України "вагнерівців" разом з керівництвом, - Міноборони Британії

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Київ, Вівторок 29 березня 2022 01:54
РФ перекинула на схід України "вагнерівців" разом з керівництвом, - Міноборони Британії ПВК "Вагнера" (Фото: delfi.ee)
Автор: Константин Широкун

Росія перекинула на схід України більше однієї тисячі бійців ПВК "Вагнера" разом з їх вищим керівництвом. Задіяння "вагнерівців" пов'язане з великими втратами кадрових солдатів і офіцерів армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Великобританії.

Російська приватна військова компанія "Група Вагнера" вже прибула на схід України для участі в бойових діях на боці армії РФ. Це пов'язано зі значними кадровими втратами й істотно сповільненими темпами просування.

Війна Росії проти України триває тридцять чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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