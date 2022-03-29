РФ перекинула на схід України "вагнерівців" разом з керівництвом, - Міноборони Британії
Росія перекинула на схід України більше однієї тисячі бійців ПВК "Вагнера" разом з їх вищим керівництвом. Задіяння "вагнерівців" пов'язане з великими втратами кадрових солдатів і офіцерів армії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Великобританії.
Російська приватна військова компанія "Група Вагнера" вже прибула на схід України для участі в бойових діях на боці армії РФ. Це пов'язано зі значними кадровими втратами й істотно сповільненими темпами просування.
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