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РФ перебрасывает террористов для очередной попытки убийства руководства Украины, - разведка

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Киев, Воскресенье 20 марта 2022 12:50
РФ перебрасывает террористов для очередной попытки убийства руководства Украины, - разведка Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты перебрасывают в Украину очередные террористические группы. Их направляют для очередной попытки ликвидации высшего руководства страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Сегодня в Украину начали прибывать очередные группы боевиков, связанных с приближенным к Путину российским пропагандистом и владельцем ЧВК "Лига" (Вагнер), Евгением Пригожиным. Основная задача преступников - ликвидация высшего военно-политического руководства Украины", - говорится в сообщении.

По данным разведки, Путин лично отдал приказ на проведение очередных атак одной из немногих доверенных лиц, все предыдущие попытки закончились провалом и ликвидацией террористов.

"Ключевые "мишени" наемников, в частности: Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Денис Шмыгаль", - информируют в ГУР.

Отмечено, что российские оккупанты, не достигнув поставленных задач в ходе полномасштабной агрессии против Украины, продолжают попытки дестабилизации работы украинской власти, деморализации общества, раскоординации движения сопротивления и торможения международного взаимодействия Украины.

"Организация покушений на первых лиц нашего государства является частью стратегии оккупантов. Отмечаем: украинской армии, спецслужбам и правоохранительным органам хорошо известны планы кремля. Мы готовы к отпору агрессору как на фронте, так и в тылу. Никакие террористические атаки не будут иметь успеха", - заявили в разведке.

Напомним, по информации ОП, на президента Владимира Зеленского с начала войны России против Украины пытались совершить более десятка покушений. Но всех диверсантов ликвидируют еще на подходах.

Добавим, ранее издание The Times писало, что Зеленский пережил не менее трех попыток покушения, а на его ликвидацию были отправлены наемники из ЧВК "Вагнера" и чеченский спецназ.

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