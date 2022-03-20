РФ перекидає терористів для чергової спроби вбивства керівництва України, - розвідка

Російські окупанти перекидають в Україну чергові терористичні групи. Їх направляють для чергової спроби ліквідації вищого керівництва країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"Сьогодні в Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, пов’язаних з наближеним до Путіна російським пропагандистом та власником ПВК "Ліга" (Вагнер), Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців - ліквідація вищого військово-політичного керівництва України", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, Путін особисто віддав наказ на проведення чергових атак одній з небагатьох довірених осіб, усі попередні спроби закінчились провалом та ліквідацією терористів.

"Ключові "мішені" найманців, зокрема: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль", - інформують в ГУР.

Зазначено, що російські окупанти, не досягши поставлених задач в ході повномасштабної агресії проти України, продовжують спроби дестабілізації роботи української влади, деморалізації суспільства, розкоординації руху опору та гальмування міжнародної взаємодії України.

"Організація замахів на перших осіб нашої держави є частиною стратегії окупантів. Зазначаємо: українській армії, спецслужбам та правоохоронним органам добре відомі плани кремля. Ми готові до відпору агресору як на фронті, так і в тилу. Жодні терористичні атаки не матимуть успіху", - заявили в розвідці.

Нагадаємо, за інформацією ОП, на президента Володимира Зеленського з початку війни Росії проти України намагалися вчинити більше десятка замахів. Але всіх диверсантів ліквідують ще на підходах.

Додамо, раніше видання The Times писало, що Зеленський пережив не менше трьох спроб замаху, а на його ліквідацію були відправлені найманці з ПВК "Вагнера" і чеченський спецназ.

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