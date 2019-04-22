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РФ перебрасывает на Донбасс модернизированные беспилотники

Новости » Общество    22.04.2019 - 15:30
РФ перебрасывает на Донбасс модернизированные беспилотники
Фото: БПЛА "Орлан-10"(mil.ru)

Оккупационные войска РФ существенно повысили интенсивность ведения разведки позиций Объединенных сил

Российские оккупационные войска существенно повысили интенсивность ведения разведки позиций Объединенных сил, используя модернизированные образцы беспилотников, завезенных с территории РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Министерства обороны Дмитрия Гуцуляка.

По данным Главного управления разведки Минобороны, командование оккупационных войск РФ существенно повысило интенсивность ведения разведки позиций подразделений Объединенных сил.

По его словам, для усиления возможностей разведывательных подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ с начала прошлой недели было разрешено применение модернизированных образцов беспилотных летательных аппаратов, завезенных с территории РФ.

Гуцуляк отметил, что применение разведывательными подразделениями дополнительного количества беспилотников привело к многочисленным обстрелам своими подразделениями противовоздушной обороны российских оккупационных войск.

Так, боевым расчетом противовоздушной обороны одного из подразделений 2 АК ВС РФ был уничтожен беспилотный летательный аппарат "Орлан-10ˮ российского производства.

Российским оккупационным командованием создана специальная комиссия, которая будет расследовать действия разведывательного и противовоздушного подразделений с целью определения и наказания виновных.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики продолжают создавать препятствия и отказывают наблюдателям ОБСЕ в доступе к районам, прилегающим к неподконтрольным украинской власти участкам российско-украинской границы. 

Добавим, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации продолжает фиксировать нарушения российскими оккупационными войсками договоренностей об отводе тяжелого вооружения.

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