РФ перекидає на Донбас модернізовані безпілотники

Фото: БПЛА "Орлан-10"(mil.ru)

Окупаційні війська РФ істотно підвищили інтенсивність ведення розвідки позицій Об'єднаних сил

Російські окупаційні війська істотно підвищили інтенсивність ведення розвідки позицій Об'єднаних сил, використовуючи модернізовані зразки безпілотників, завезених з території РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Міністерства оборони Дмитра Гуцуляка.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, командування окупаційних військ РФ істотно підвищило інтенсивність ведення розвідки позицій підрозділів Об'єднаних сил.

За його словами, для посилення можливостей розвідувальних підрозділів з'єднань та частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ВС РФ з початку минулого тижня було дозволено застосування модернізованих зразків безпілотних літальних апаратів, завезених з території РФ.

Гуцуляк зазначив, що застосування розвідувальними підрозділами додаткової кількості безпілотників призвело до численних обстрілів своїми підрозділами протиповітряної оборони російських окупаційних військ.

Так, бойовим розрахунком протиповітряної оборони одного з підрозділів 2 АК ЗС РФ був знищений безпілотний літальний апарат "Орлан-10ˮ російського виробництва.

Російським окупаційним командуванням створена спеціальна комісія, яка буде розслідувати дії розвідувального і протиповітряного підрозділів з метою визначення і покарання винних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики продовжують створювати перешкоди і відмовляють спостерігачам ОБСЄ в доступі до районів, прилеглих до непідконтрольним української влади ділянках російсько-українського кордону.

Додамо, українська сторона Спільного центру з контролю і координації продовжує фіксувати порушення російськими окупаційними військами домовленостей про відвід важкого озброєння.