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В РФ отвергли заявление Сенцова о пытках во время задержания

Новости » Политика    26.04.2019 - 14:32
В РФ отвергли заявление Сенцова о пытках во время задержания
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)

В РФ заявили, что у него гематомы и ссадины имеют "альтернативное происхождение"

В Минюсте РФ заявили, что украинский политзаключенный Олег Сенцов якобы не подвергался жестокому обращению во время задержания, а зафиксированные у него гематомы и ссадины имеют "альтернативное происхождение". Об этом говорится в ответе Минюста России Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ), где рассматривается жалоба Сенцова, сообщают росСМИ.

В РФ  заявили, что российские правоохранители провели "тщательное" расследование заявления Сенцова о жестоком обращении и не нашли причин для возбуждения уголовного дела. Также Минюст РФ сообщил ЕСПЧ, что решение суда по делу Сенцова было якобы справедливое.

Отметим, 29 декабря 2018 года ЕСПЧ вернул статус приоритетного делу по жалобе украинских политзаключенных в РФ Олега Сенцова и Александра Кольченко. До этого Россия представила Европейскому суду по правам человека отложить обмен документами по жалобе осужденного в России украинского политзаключенного. Суд отказал РФ. Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе в комментарии РБК-Украина сообщал, что решение по жалобе политзаключенного ЕСПЧ может принять в этом году.

Напомним, в августе 2015 года Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки" в оккупированном Крыму.  14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".

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