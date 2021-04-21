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РФ оценила возможность разрыва с Турцией из-за продажи беспилотников Украине

Автор: Анастасия Рокитна

Турция и Украина заключили соглашение по продаже боевых беспилотников. В России теперь будут решать вопрос о продолжении военно-технического сотрудничества с Турцией.

Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, сообщает "Интерфакс".

Его спросили, будет ли прекращено это сотрудничество, если Анкара поставит Украине новую партию беспилотников.

"Будем конкретно смотреть, в конкретном случае", - ответил вице-премьер.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сделка по продаже Украине боевых беспилотников не направлена против России.

Отметим, возле границ Украины обострилась ситуация. Россия туда стягивает свои войска и технику. В связи с этим украинская власть заявляет о военной угрозе со стороны РФ.

Напомним, в Южном военном округе России создали новую военную дивизию на фоне стягивания войск к украинской границе. В Минобороны страны объяснили усиление войск на юге.

Отметим, Владимир Путин пригрозил странам в случае пересечения "красной черты" России.

РБК-Украина писало, что в Госдуме РФ допустили признание "ЛДНР" и введение российских войск на Донбасс.

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