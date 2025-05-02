РФ отримала верстати з Південної Кореї для заводів "Ланцетів" та "Іскандерів", - ЗМІ
На російських підприємствах, де виготовляють бойові дрони "Ланцет" і пускові установки до ракет "Іскандер", виявили верстати південнокорейської компанії DN Solutions.
Як передає РБК-Україна, про це повідомляє The Korea Times з посиланням на дослідження Ради економічної безпеки України.
За даними видання, обладнання південнокорейської фірми вартістю понад 19 млн доларів доставляли у Росію через китайських дистриб’юторів, зокрема компанію Silver Technology.
"Наявні митні та закупівельні записи вказують на те, що це були постачання нового обладнання, здійснені за контрактами 2023 і 2024 років", - заявив радник президента України з питань санкцій Владислав Власюк.
Водночас DN Solutions заперечує постачання до Росії після початку повномасштабної війни. У компанії наголошують, що суворо дотримуються законодавства Республіки Корея, яке забороняє експорт стратегічної продукції без дозволу.
У DN Solutions також зазначили, що припинили співпрацю з китайськими компаніями, щойно дізналася про факти їхнього реекспорту до Росії.
"Ми поінформували дилерів і агентства, що продаж нашого обладнання до Росії та обходження експортного контролю суворо заборонені. Ми також попередили їх, що недотримання цієї політики є не лише порушенням умов контракту, а й може призвести до суворих санкцій з боку державних органів", - заявив представник компанії.
КНДР допомагає Росії у війні проти України
Нагадаємо, Північна Корея надає Росії боєприпаси, балістичні ракети, якими окупанти обстрілюють Україну, а також системи озброєння, зокрема артилерію.
Окрім того, восени минулого року Північна Корея відправила війська, яких згодом розгорнули у Курській області. Вони беруть участь у бойових діях проти України.
За останніми даними розвідки Південної Кореї, КНДР втратила на війні проти України вже 4700 військових.
Нещодавно Росія вперше публічно визнала, що північнокорейські солдати воюють проти України у Курській області. Також участь у війні своїх військових підтвердила і сама Північна Корея.
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