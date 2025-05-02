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РФ получила станки из Южной Кореи для заводов "Ланцетов" и "Искандеров", - СМИ

Пятница 02 мая 2025 19:23
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РФ получила станки из Южной Кореи для заводов "Ланцетов" и "Искандеров", - СМИ Фото: Россия получила станки из Южной Кореи для заводов "Ланцетов" и "Искандеров" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На российских предприятиях, где изготавливают боевые дроны "Ланцет" и пусковые установки к ракетам "Искандер", обнаружили станки южнокорейской компании DN Solutions.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на исследование Совета экономической безопасности Украины.

По данным издания, оборудование южнокорейской фирмы стоимостью более 19 млн долларов доставляли в Россию через китайских дистрибьюторов, в частности компанию Silver Technology.

"Имеющиеся таможенные и закупочные записи указывают на то, что это были поставки нового оборудования, осуществленные по контрактам 2023 и 2024 годов", - заявил советник президента Украины по вопросам санкций Владислав Власюк.

В то же время DN Solutions отрицает поставки в Россию после начала полномасштабной войны. В компании подчеркивают, что строго придерживаются законодательства Республики Корея, которое запрещает экспорт стратегической продукции без разрешения.

В DN Solutions также отметили, что прекратили сотрудничество с китайскими компаниями, как только узнали о фактах их реэкспорта в Россию.

"Мы проинформировали дилеров и агентства, что продажа нашего оборудования в Россию и обхождение экспортного контроля строго запрещены. Мы также предупредили их, что несоблюдение этой политики является не только нарушением условий контракта, но и может привести к строгим санкциям со стороны государственных органов", - заявил представитель компании.

КНДР помогает России в войне против Украины

Напомним, Северная Корея предоставляет России боеприпасы, баллистические ракеты, которыми оккупанты обстреливают Украину, а также системы вооружения, в частности артиллерию.

Кроме того, осенью прошлого года Северная Корея отправила войска, которых впоследствии развернули в Курской области. Они участвуют в боевых действиях против Украины.

По последним данным разведки Южной Кореи, КНДР потеряла на войне против Украины уже 4700 военных.

Недавно Россия впервые публично признала, что северокорейские солдаты воюют против Украины в Курской области. Также участие в войне своих военных подтвердила и сама Северная Корея.

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