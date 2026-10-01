РФ отримає військову відповідь на удари по "оборонці" країн НАТО, - єврокомісар

Атака РФ на збройові заводи у Європі спровокує військову відповідь НАТО і може призвести до застосування статті 5 про взаємну оборону.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Коментар єврокомісара пролунав на полях засідання Комітету з питань оборони та безпеки Європарламенту.

Це стало реакцією на заяву речниці МЗС РФ Марії Захарової, яка назвала європейські збройові заводи, що виготовляють зброю для України, "потенційними військовими цілями".

"Якщо Росія завдасть удару по наших заводах на європейських територіях, це буде статтею 5", - наголосив Кубілюс.

Представник єврокомісара підтвердив, що заява стосувалася саме сценарію повітряного або ракетного обстрілу військового підприємства на території країни-члена Альянсу.

Заява лунає на тлі зростання кількості диверсій на оборонних об'єктах у Європі.

Закрема Естонія офіційно заявила про причетність російських спецслужб до підпалу збройової компанії Milrem Robotics.

Аналогічні підозрілі інциденти на оборонних підприємствах зараз розслідують у Болгарії, Польщі та Словаччині.

Заява Кубілюса викликала дискусії в дипломатичних колах НАТО, оскільки рішення про активацію статті 5 ухвалюють члени Альянсу, а сам механізм навмисно залишають гнучким.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте зазначав, що ця стаття є "навмисно неоднозначною", щоб не розкривати ворогу конкретних дій Альянсу.