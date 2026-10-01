РФ получит военный ответ на удары по "оборонке" стран НАТО, - еврокомиссар

Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Атака РФ на оружейные заводы в Европе спровоцирует военный ответ НАТО и может привести к применению статьи 5 о взаимной обороне.

Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Комментарий еврокомиссара прозвучал на полях заседания Комитета по обороне и безопасности Европарламента. Это стало реакцией на заявление пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, которая назвала европейские оружейные заводы, производящие оружие для Украины, "потенциальными военными целями". "Если Россия нанесет удар по нашим заводам на европейских территориях, это будет статьей 5", - подчеркнул Кубилюс. Представитель еврокомиссара подтвердил, что заявление касалось именно сценария воздушного или ракетного обстрела военного предприятия на территории страны-члена Альянса. Заявление звучит на фоне роста диверсий на оборонных объектах в Европе. В частности, Эстония официально заявила о причастности российских спецслужб к поджогу оружейной компании Milrem Robotics. Подобные подозрительные инциденты на оборонных предприятиях сейчас расследуют в Болгарии, Польше и Словакии. Заявление Кубилюса вызвало дискуссии в дипломатических кругах НАТО, поскольку решение об активации статьи 5 принимают члены Альянса, а сам механизм намеренно оставляют гибким. Ранее генсек НАТО Марк Рютте отмечал, что эта статья "намеренно неоднозначна", чтобы не раскрывать врагу конкретных действий Альянса.