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В РФ отреагировали на заявления Эстонии об оккупации части территории

Новости » В мире    15.05.2019 - 20:50
В РФ отреагировали на заявления Эстонии об оккупации части территории
Иллюстративное фото: флаг России (УНИАН)

В МИД РФ заявили, что "территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы"

Заявления представителей властей Эстонии об оккупации Россией части территории страны представляют собой "провокационные выпады". Об этом заявили в пресс-службе МИД РФ.

В МИД РФ заявили, что "территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы".

"Очевидно, что далеко не все в Эстонии заинтересованы в выстраивании нормального добрососедского диалога с нашей страной. Наоборот, налицо стремление подпортить любой позитив, намечающийся в двусторонних отношениях", - говорится в сообщении.

Напомним, министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что Российская Федерация до сих пор не вернула его стране 5,2% ее территории. При этом Хельме отметил, что Эстония готова ждать решения территориального спора так же терпеливо, как Япония ждет решения вопроса Курильских островов.

Хельме не уточнил, о каких именно территории идет. Но российские СМИ со ссылкой на дипломатический источник отмечают, что чиновник мог иметь в виду российские города Ивангород и часть Печорского района - сейчас это части Псковской и Ленинградской областей России.

Отметим, 20 февраля глава отдела по оборонным инвестициям ведомства Эстонии Кусти Сальм заявил, что Министерство обороны Эстонии ведет подготовку к войне

 

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