ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У РФ відреагували на заяви Естонії про окупацію частини території

Новини » В світі    15.05.2019 - 20:50
У РФ відреагували на заяви Естонії про окупацію частини території
Ілюстративне фото: прапор Росії (УНІАН)

У МЗС РФ заявили, що "територіальні претензії до Росії, абсолютно неприйнятні"

Заяви представників влади Естонії про окупації Росією частині території країни являють собою "провокаційні випади". Про це заявили в прес-службі МЗС РФ.

У МЗС РФ заявили, що "територіальні претензії до Росії, абсолютно неприйнятні".

"Очевидно, що далеко не всі в Естонії зацікавлені в налагодженні нормального добросусідського діалогу з нашою країною. Навпаки, в наявності прагнення зіпсувати будь-який позитив, намічений у двосторонніх відносинах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Естонії Березень Хельма заявив, що Російська Федерація досі не повернула його країні 5,2% її території. При цьому Хельма зазначив, що Естонія готова чекати вирішення територіального спору так само терпляче, як Японія чекає вирішення питання Курильських островів.

Хельма не уточнив, про які саме території йде. Але російські ЗМІ з посиланням на дипломатичне джерело відзначають, що чиновник міг мати на увазі російські міста Івангород і частину Печорського району - зараз це частини Псковської і Ленінградської областей Росії.

Відзначимо, 20 лютого голова відділу з оборонних інвестицій відомства Естонії Кусти Сальм заявив, що Міністерство оборони Естонії веде підготовку до війни.

 

Помпео заявив про розбіжності перед переговорами в Росії Сина Трампа знову допитають у "російській справі"
Новини України Російська ФедераціяЭстония
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся