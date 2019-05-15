У РФ відреагували на заяви Естонії про окупацію частини території

Ілюстративне фото: прапор Росії (УНІАН)

У МЗС РФ заявили, що "територіальні претензії до Росії, абсолютно неприйнятні"

Заяви представників влади Естонії про окупації Росією частині території країни являють собою "провокаційні випади". Про це заявили в прес-службі МЗС РФ.

У МЗС РФ заявили, що "територіальні претензії до Росії, абсолютно неприйнятні".

"Очевидно, що далеко не всі в Естонії зацікавлені в налагодженні нормального добросусідського діалогу з нашою країною. Навпаки, в наявності прагнення зіпсувати будь-який позитив, намічений у двосторонніх відносинах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Естонії Березень Хельма заявив, що Російська Федерація досі не повернула його країні 5,2% її території. При цьому Хельма зазначив, що Естонія готова чекати вирішення територіального спору так само терпляче, як Японія чекає вирішення питання Курильських островів.

Хельма не уточнив, про які саме території йде. Але російські ЗМІ з посиланням на дипломатичне джерело відзначають, що чиновник міг мати на увазі російські міста Івангород і частину Печорського району - зараз це частини Псковської і Ленінградської областей Росії.

Відзначимо, 20 лютого голова відділу з оборонних інвестицій відомства Естонії Кусти Сальм заявив, що Міністерство оборони Естонії веде підготовку до війни.