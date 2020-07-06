Может закончиться плачевно: в РФ отреагировали на заявление Украины об угрозе войны

Фото: Андрей Красов (er.ru)

В то же время, в РФ говорят, что не готовятся к захвату каких-либо территорий

В России считают, что Украину ждет провал, если она решится на военную конфронтацию. Там считают что украинская армия не готова к реальным боевым действиям.

Об этом заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, передает "Интерфакс".

В то же время, по его словам, РФ не готовится к захвату каких-либо территорий, но "нормализация отношений с Владимиром Зеленским так и не происходит".

"Если они решатся на какую-то провокацию, для Украины все может закончиться очень плачевно. Пусть вспомнят печальный опыт Саакашвили", - сказал Красов, имея в виду "операцию по принуждению Грузии к миру".

Напомним, командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа ранее в интервью изданию "Думская" заявил, что Украина готовится к полномасштабной военной конфронтации с Россией.

Украинский командующий заявил, что страна не исключают наступательных действий российской армии на юге Херсонской области.

"Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", - сказал он.

Напомним, Россия разместила вблизи границы с Украиной готовые к наступлению войска.

Вместе с тем, Украина усилила боевую возможность армии на крымском направлении.

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Автор: Анастасия Рокитна