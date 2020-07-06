ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Може закінчитися плачевно: в РФ відреагували на заяву України про загрозу війни

Новини » Політика     06.07.2020 - 12:37
Може закінчитися плачевно: в РФ відреагували на заяву України про загрозу війни
Фото: Андрій Красов (er.ru)

У той же час, у РФ кажуть, що не готуються до захоплення будь-яких територій

У Росії вважають, що Україну чекає провал, якщо вона зважиться на військову конфронтацію. Там вважають, що українська армія не готова до реальних бойових дій.

Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Андрій Красов, передає "Інтерфакс".

У той же час, за його словами, РФ не готується до захоплення будь-яких територій, але "нормалізація відносин з Володимиром Зеленським так і не відбувається".

"Якщо вони зважаться на якусь провокацію, для України все може закінчитися дуже плачевно. Нехай згадають сумний досвід Саакашвілі", - сказав Красов, маючи на увазі операцію з "примусу Грузії до миру".

Нагадаємо, командувач ВМС України Олексій Неїжпапа раніше в інтерв'ю виданню "Думская" заявив, що Україна готується до повномасштабної військової конфронтації з Росією.

Український командувач заявив, що країна не виключають наступальних дій російської армії на півдні Херсонської області.

"Ми готуємося. Все розповісти не можу, але ось вам маленький факт. Дальність ракетного комплексу "Нептун" дозволяє застосовувати його з материкової України на підходах до Севастополя. Ось там і подивимося", - сказав він.

Нагадаємо, Росія розмістила поблизу кордону з Україною готові до наступу війська.

Разом з тим, Україна посилила бойову можливість армії на кримському напрямку.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Російська Федераціявойна
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся