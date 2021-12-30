В РФ отреагировали на указ Зеленского о санкциях против новых каналов окружения Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух новых каналов окружения народного депутата Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене. В российском МИД заявили, что Киев якобы продолжил линию на "установление тотальной цензуры".

Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ТАСС .

Захарова заявила, что несколько лет назад проблемы со свободой слова в Украине "еще не достигали таких масштабов".

"Очередная порция санкций стала продолжением безапелляционной линии Киева на установление тотальной цензуры, полную зачистку информационного пространства страны от любых неугодных СМИ и лишение права голоса всех инакомыслящих и несогласных с тем, что творится в Украине", - заявила Захарова.

По ее словам, сейчас в Украине происходит "вымарывание любой альтернативной точки зрения, а все потому что ОБСЕ молчит".