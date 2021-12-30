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У РФ відреагували на указ Зеленського про санкції проти нових каналів оточення Медведчука

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти двох нових каналів оточення народного депутата Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді. У російському МЗС заявили, що Київ нібито продовжив лінію на "встановлення тотальної цензури".

Про це заявив офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Захарова заявила, що кілька років тому проблеми зі свободою слова в Україні "ще не досягали таких масштабів".

"Чергова порція санкцій стала продовженням безапеляційної лінії Києва на встановлення тотальної цензури, повну зачистку інформаційного простору країни від будь-яких неугодних ЗМІ і позбавлення права голосу всіх інакомислячих і незгодних з тим, що діється в Україні", - заявила Захарова.

За її словами, зараз в Україні відбувається "виморювання будь-якої альтернативної точки зору, а все тому що ОБСЄ мовчить".

Нагадаємо, Володимир Зеленський ввів санкції проти двох нових каналів оточення Медведчука.

Також в Україні введені санкції проти видання "Страна" і агентства "Шарий.NET".

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