В РФ отреагировали на совет Зеленского пророссийским жителям уехать из Донбасса

Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского покинуть Донбасс пророссийски настроенным жителям. Он назвал это "возмутительным".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Последние высказывания господина Зеленского с призывами к русским ехать в РФ возмутительны. Человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, к которым он, собственно говоря, прибегал в своей творческой деятельности в сериале "Слуга народа", - сказал он.
По его словам, Зеленскому "надо пересмотреть сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства, потому что у него это получалось гораздо лучше".
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированной части Донецкой и Луганской областей, которые считают себя русскими и посоветовал им искать себе место в РФ.