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В РФ отреагировали на совет Зеленского пророссийским жителям уехать из Донбасса

Автор: Мария Кучерявец

Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского покинуть Донбасс пророссийски настроенным жителям. Он назвал это "возмутительным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Последние высказывания господина Зеленского с призывами к русским ехать в РФ возмутительны. Человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, к которым он, собственно говоря, прибегал в своей творческой деятельности в сериале "Слуга народа", - сказал он.

По его словам, Зеленскому "надо пересмотреть сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства, потому что у него это получалось гораздо лучше".

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированной части Донецкой и Луганской областей, которые считают себя русскими и посоветовал им искать себе место в РФ.

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияДонбассЛавров