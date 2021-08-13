В РФ відреагували на пораду Зеленського проросійським жителям виїхати з Донбасу

Голова МЗС Росії Сергій Лавров відреагував на пропозицію президента України Володимира Зеленського покинути Донбас проросійськи налаштованим жителям. Він назвав це "обурливим".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
"Останні висловлювання пана Зеленського із закликами до росіян їхати в РФ обурливі. Людина, яка прийшла на президентський пост під гаслами, до яких він, власне кажучи, вдавався у своїй творчій діяльності в серіалі "Слуга народу", - сказав він.
За його словами, Зеленському "треба переглянути серіал і все-таки згадати себе того, коли він ідеї свої викладав методом мистецтва, бо в нього це виходило набагато краще".
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський звернувся до жителів окупованої частини Донецької та Луганської областей, які вважають себе росіянами та порадив їм шукати собі місце в РФ.